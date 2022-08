19enne veneto muore in un incidente in Croazia: feriti i suoi amici

Grave incidente in Croazia, dove ha perso la vita un 19enne di Piove di Sacco, Andrea Bellingardo, mentre gli amici che si trovavano con lui sull’auto sono rimasti feriti, alcuni in maniera seria. Il gruppo stava tornando dalla Croazia dopo una vacanza. Andrea si trovava con un gruppo di 8 amici, divisi in due auto ed era alla guida della prima auto. Per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un altro veicolo nella zona di Zara. La seconda auto li ha tamponati. Alcuni dei suoi amici verserebbero in gravi condizioni.