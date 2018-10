TRISSINO – Le MammeNoPfas “contro” il Leone di San Marco

Domenica sarà inaugurata a Trissino la statua del Leone di San Marco recentemente collocata al centro della rotatoria all’ingresso del paese. Alcuni comitati No Pfas hanno indetto una manifestazione di protesta concomitante all’inaugurazione, reo di essere, come recita un comunicato stampa: “Simbolo più di un affronto al popolo contaminato che invece chiede provvedimenti immediati nei confronti di Miteni”. “Sono state invitate a presenziare anche le Mamme No Pfas – fanno sapere le stesse Mamme attiviste nel comunicato – una piccola rappresentanza parteciperà, per ricordare che a Trissino è in corso la causa del più grande disastro ambientale da Pfas mai avvenuto al mondo. Per l’occasione, una mamma ha realizzato un dipinto raffigurante il Leone di San Marco, simbolo della nostra Terra Madre, il Veneto… che ahimè ha perso le ali e quindi la sua capacità di volare e di proiettarsi al futuro. Alla base vi è il libro sacro intriso di sangue. Il nostro simbolo, il nostro territorio, la nostra gente, vogliono ritornare fieri di essere Veneti chiedendo giustizia. Quella vera”.