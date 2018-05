METEO – Weekend di pioggia? Le previsioni Arpav

Ecco le previsioni meteo dell’Arpav per il weeekend

Evoluzione generale

Un’ampia area depressionaria persiste sul Mediterraneo, portando sul Veneto frequente nuvolosità e varie fasi di precipitazioni; la successiva affermazione di un campo di alta pressione sull’Europa nord-occidentale farà alternare alle nubi sulla nostra regione delle schiarite, che diverranno via via più significative, specie da lunedì.

Tempo previsto

venerdì 4. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche parziale schiarita.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso da medio-alta (50-75%) ad alta (75-100%) per varie fasi di fenomeni sparsi e discontinui, in alcuni casi a carattere di rovescio o locale temporale; possibilità di quantitativi localmente consistenti sulle zone montane.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, dei lievi o contenuti aumenti in montagna e delle diminuzioni in pianura; per le massime prevarrà un calo.

Venti. In quota dai quadranti orientali tesi o a tratti forti sulle zone sommitali delle Prealpi, ma con tendenza a divenire moderati a fine giornata; nelle valli e sulla pianura settentrionale, perlopiù deboli di direzione variabile salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali; altrove in genere da nord-est, a tratti deboli e a tratti moderati.

Mare. Da molto mosso a mosso, con moto ondoso in attenuazione a partire da nord.

sabato 5. Cielo perlopiù molto nuvoloso, salvo parziali schiarite.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso da medio-alta (50-75%) ad alta (75-100%) per delle fasi di fenomeni sparsi e discontinui, più frequenti sull’entroterra, in alcuni casi a carattere di rovescio o locale temporale.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, per le massime prevarrà un discreto aumento specie in pianura.

Venti. In quota prevalentemente moderati salvo locali temporanei rinforzi, dai quadranti orientali; nelle valli, in genere deboli di direzione variabile; altrove dai quadranti nord-orientali, a tratti deboli e a tratti moderati per locali temporanei rinforzi un po’ più significativi alla sera sulla costa.

Mare. All’inizio mosso e poi poco mosso.

Tendenza

domenica 6. Nuvolosità irregolare, alternata a delle schiarite anche significative; più che altro sulle zone interne sarà probabile qualche precipitazione, con possibilità di locali rovesci od occasionali temporali; le temperature minime subiranno un contenuto calo in quota, un moderato aumento a sud-ovest e contenute variazioni di carattere locale altrove; temperature massime in discreto aumento ovunque.

lunedì 7. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso salvo locali residui addensamenti nelle prime ore e moderata attività cumuliforme in giornata soprattutto sulle zone montane, per il resto con ampi spazi di sereno, in genere senza precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.