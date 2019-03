Bimbo investito: portato gravissimo all’ospedale di Padova, l’autista ubriaco ha rischiato il linciaggio

AGGIORNAMENTO H 21.30

Il bimbo di 14 mesi investito oggi a Marostica mentre si trovava ai giardinetti con mamma, papà e fratellino di 4 anni, è in gravissime condizioni e da Vicenza è stato trasportato all’ospedale di Padova. L’autista del camion, originario di Thiene, è agli arresti. Oggi pomeriggio subito dopo il tragico episodio solo l’intervento dei militari ha evitato che l’uomo venisse linciato dai passanti che si sono messi al suo inseguimento; anche il padre del piccolo, ripresosi dallo choc, si è avventato a pugni contro il camion e contro l’investitore.

ORE 20

Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l’elicottero, era nel passeggino. E’ rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l’altro figlio piccolo che si trovava con loro.

L’autista, secondo alcune testimonianze, era in stato evidente di ebbrezza da alcol. Il mezzo stava trasportando alcuni bancali in legno, e stava viaggiando ad alta velocità, probabilmente proprio per evitare un controllo della Polizia locale, ma ha perso il controllo ad una curva, andando a urtare il muretto di un’area verde nei pressi della quale c’era la famiglia, composta dai due genitori, il piccolo in passeggino e un fratellino di 4 anni. Dopo l’urto, sempre secondo le testimonianze, il conducente avrebbe cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma. Fermando anche il padre del piccolo che cercava di avventarsi su di lui.