ANCORA DENUNCE – A spasso col cane, a correre, a far benzina e a lavare l’auto oltre i limiti consentiti: 13 denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, Longare, Lonigo, Torri di Quartesolo e Vicenza nella giornata di ieri e nella nottata odierna hanno denunciato per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, tredici persone. Come già verificatosi nei giorni precedenti, le persone denunciate sono state sorprese all’esterno delle loro case riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte.

A Camisano Vicentino un 69enne, mentre stava portando a passeggio il cane, è stato sorpreso a più di duecento metri dalla propria abitazione mentre un 60enne residente a Mestrino (Pd) è stato controllato mentre stava effettuando rifornimento di benzina a suo dire a costo inferiore rispetto agli impianti esistenti nel comune di residenza.

A Grumolo delle Abbadesse una 28enne residente è stata sorpresa a fare jogging a più di duecento metri dalla propria abitazione.

A Longare un 42enne residente è stato sorpreso mentre stava lavando la propria auto in un’area di servizio.

A Torri di Quartesolo un 28enne residente a Camisano Vicentino oltre a non fornire adeguata giustificazione della sua presenza è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana detenuta per consumo personale. Un 55enne è stato sorpreso a fare jogging a più di duecento metri dalla propria abitazione

A Vicenza una coppia di commercianti residenti a Creazzo con attività nel capoluogo ha giustificato la propria presenza asserendo che era scattato l’allarme nella propria attività ed appurato che non era accaduto nulla hanno approfittato per fare una passeggiata con il proprio cane.