Zona rossa a Vicenza prorogata fino al 31 maggio: controlli costanti nelle aree più sensibili

La sorveglianza straordinaria nelle zone considerate più delicate di Vicenza resterà attiva fino al 31 maggio. Il provvedimento interessa l’area della stazione ferroviaria, Campo Marzo e il cosiddetto Quadrilatero, dove l’attività di controllo prosegue con ritmo costante.

Tra luglio 2025 e fine gennaio 2026 sono state identificate 17.774 persone, con una media di oltre 80 verifiche giornaliere. Gli allontanamenti complessivi sono stati 98, pari a circa uno ogni due giorni. I provvedimenti hanno riguardato 43 cittadini italiani e 55 stranieri, basandosi esclusivamente sui comportamenti ritenuti a rischio per la sicurezza pubblica.

Le principali cause degli interventi sono legate a reati contro il patrimonio, episodi legati agli stupefacenti, violazioni contro la persona e inosservanze del Daspo urbano. Nel periodo autunno-inverno i controlli sono aumentati, superando le 10 mila verifiche in poco meno di quattro mesi.

Il perimetro dell’area sottoposta a vigilanza resta invariato e comprende diverse vie e piazze strategiche attorno alla stazione e al centro cittadino, mantenendo alta l’attenzione delle autorità sul territorio.