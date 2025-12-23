VENETO
23 Dicembre 2025 - 9.55

Zaia: “Un augurio di buon lavoro a presidenti, vicepresidenti e a tutti i componenti dei gruppi insediati”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

“Il ruolo dei gruppi consiliari – sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia – è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell’Assemblea legislativa, favorendo un confronto democratico, costruttivo e responsabile, dentro e fuori dall’aula, sempre orientato all’interesse dei cittadini veneti. Auguro buon lavoro ai capigruppo e ai vicecapigruppo, auspicando che dialogo istituzionale, rispetto dei ruoli e senso di responsabilità accompagnino l’attività di tutti, con un impegno proficuo e costante nell’esercizio delle proprie funzioni”

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Zaia: “Un augurio di buon lavoro a presidenti, vicepresidenti e a tutti i componenti dei gruppi insediati” | TViWeb Zaia: “Un augurio di buon lavoro a presidenti, vicepresidenti e a tutti i componenti dei gruppi insediati” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy