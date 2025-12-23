Zaia: “Un augurio di buon lavoro a presidenti, vicepresidenti e a tutti i componenti dei gruppi insediati”

“Il ruolo dei gruppi consiliari – sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia – è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell’Assemblea legislativa, favorendo un confronto democratico, costruttivo e responsabile, dentro e fuori dall’aula, sempre orientato all’interesse dei cittadini veneti. Auguro buon lavoro ai capigruppo e ai vicecapigruppo, auspicando che dialogo istituzionale, rispetto dei ruoli e senso di responsabilità accompagnino l’attività di tutti, con un impegno proficuo e costante nell’esercizio delle proprie funzioni”