Zaia Papa? Sui social è già “Luca I”, risolto il problema del terzo mandato (con la fumata bianca)

VENEZIA – Altro che terzo mandato, qui si punta direttamente al soglio pontificio. In un tripudio di Photoshop e ironia social, sta facendo il giro del web un meme che ritrae il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, vestito da Papa, completo di mitria e pastorale, con sotto la didascalia: “Risolto il problema del terzo mandato”.

Ebbene sì, mentre il dibattito politico langue tra proposte di legge, riforme costituzionali e distinguo da bar di paese, qualcuno ha trovato la vera via per far continuare l’ascesa del Doge di Pieve di Soligo: la beatificazione istantanea da parte del popolo di Internet.

Nel meme, che ha già collezionato migliaia di like, condivisioni e risate, “Luca I” appare serafico, benedicente, più istituzionale del solito. Qualcuno ha perfino aggiunto lo sfondo della loggia di San Pietro e la celebre fumata bianca: “Habemus Governatorem”.

“Altro che Consiglio Regionale,” commenta un utente su X, “ora lo votiamo in conclave.” “È sicuramente infallibile quando parla di prosecco,” ironizza un altro. E in effetti, tra un decreto sull’autonomia e una dichiarazione sulla vaccinazione antinfluenzale, il presidente veneto non ha mai perso quel tocco da comunicatore provetto, capace di passare dal lessico tecnico a quello da sagra di paese in un battito di ciglia.

Il meme è nato come reazione sarcastica alle continue discussioni politiche sul limite dei due mandati da presidente di Regione, che nel caso di Zaia scadranno nel 2025. Ma se qualcuno voleva mettergli un freno, la Rete ha già trovato il modo per elevare la questione a dogma: non c’è limite al mandato divino.

La CEI non commenta, ma probabilmente sta valutando se considerare la candidatura al prossimo sinodo. Del resto, in Veneto, se c’è una cosa che si prende sul serio è l’autonomia. Anche quella dal diritto canonico.