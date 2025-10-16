Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province del Veneto”



Il governatore annuncia la sua decisione a Padova durante la presentazione della candidatura di Stefani. Salvini: “Quindici anni di governo che lasciano il segno”

Padova, 15 ottobre 2025 – “Se sono un problema, diventerò un problema reale. Mi candido capolista in tutte le province”. Con queste parole Luca Zaia, presidente uscente del Veneto, ha ufficializzato la sua decisione di scendere nuovamente in campo, annunciandola dal palco di Padova durante l’apertura della campagna elettorale di Alberto Stefani, candidato della Lega e del centrodestra alla presidenza della Regione.

Un messaggio diretto e dal tono polemico, rivolto a chi nei giorni scorsi avrebbe espresso veti sull’uso del suo nome nel simbolo o sull’ipotesi di una lista personale. “Posso capire tutto, ma non i veti – ha dichiarato Zaia –. E allora ho deciso di rendermi utile: la Lega è una famiglia, e un militante è sempre pronto, dall’alba al tramonto, senza mai tremare nei polsi”.

Alla serata era presente anche il leader del partito Matteo Salvini, che ha lodato l’esperienza di governo di Zaia: “Quindici anni di amministrazione lasciano un segno profondo. Non sarà semplice raccogliere il testimone, ma c’è fiducia in Alberto Stefani”. Salvini ha inoltre ribadito l’impegno della Lega sull’autonomia, assicurando che le prime pre-intese con il governo sono “ormai prossime”.

Zaia, che non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato alla guida della Regione, ha definito la sua lunga esperienza amministrativa “una bella avventura” e ha chiuso il suo intervento tra gli applausi: “Dopo Zaia, scrivi Zaia”.

Le elezioni regionali in Veneto si terranno il 23 e 24 novembre, in un clima di forte attenzione politica dopo la flessione della Lega registrata in Toscana, dove il partito è sceso al 4,3% dal 21,7% del 2020.