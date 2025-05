Zaia: “L’autonomia è un pilastro del programma di Governo”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Le disuguaglianze si combattono con il federalismo”

VENEZIA, 19 MAGGIO 2025 – «Che a qualcuno a Roma venga l’orticaria quando ci vede, questo è poco ma sicuro», ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo al Festival delle Regioni a Venezia. «Ma il Governo è motivato: l’autonomia è uno dei pilastri del programma, insieme ad altre grandi riforme. Bisogna avviare questo percorso, che è previsto dalla Costituzione».

Zaia ha ribadito la necessità di superare gli squilibri territoriali, sottolineando come non sia accettabile che «i bambini, a seconda di dove nascono, abbiano davanti a sé prospettive diverse» o che «ci siano ancora persone costrette a spostarsi per ricevere cure adeguate».

Secondo il governatore, la risposta sta nell’autonomia e nel federalismo: strumenti per garantire pari diritti e opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza.

Zaia ha anche annunciato che il confronto tra Stato e Regioni partirà dalla materia della Protezione civile, per la quale è già stata predisposta una prima bozza. «Abbiamo chiesto tempo per approfondirla, ma è certo che si partirà da lì. Poi ci attende una grande corsa verso una riforma strutturale», ha concluso.