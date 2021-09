Zaia: “L’80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato”

Zaia in diretta per un aggiornamento sul covid. Sono 274 i nuovi positivi su 13mila tamponi (come ogni domenica a causa del numero minore di tamponi il dato è in calo). L’incidenza è al 2,1%.

Aumentano di 9 unità i ricoveri (+6 in area medica e +3 in terapia intensiva).

Alcune realtà, precisa Zaia, passano da scenario 1 a scenario 2, serve quindi collaborazione di tutti. La curva non sta scendendo. Ha anche riferito che l’80% dei ricoveri in terapia intensiva riguarda pazienti non vaccinati.