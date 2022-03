Zaia in diretta: già 1000 profughi in Veneto, potrebbero arrivare a 50 mila. Nucleare: in Veneto 500 mila pastiglie di iodio

Dalle ore 12.30 in diretta (vedi riquadro sotto)

Dopo aver enunciato i dati della pandemia il governatore Zaia parla della crisi ucraina.

UCRAINA –

Zaia ricorda come sia stata regolamentata la fase di ingresso dei profughi. Le persone vengono tamponate e non sarebbero molti i positivi. Le persone hanno una deroga sul Green Pass per 5 giorni.

I profughi già arrivati in Veneto sono un migliaio. Si potrebbe arrivare anche a 50 mila arrivi nella nostra regione. Sarebbero già circa 1000 le offerte di abitazione. Vi sono anche 15 profughi disabili che vengono mandati in una struttura di Noale e per quanto riguarda i bambini malati, oncologici o disabili non si esclude di andare fino al confine a prenderli.

Si ragiona su un hub unico di accoglienza.

E’ stato chiesto poi del pericolo nucleare. Zaia ha ricordato che la centrale più vicina è in Slovenia e ha anche precisato che in Veneto vi sono 500 mila pastiglie di iodio nel caso di incidente ed esposizione a radiazioni. Va assunta la pastiglia nel momento opportuno entro due ore dal momento stabilito, ma bisogna essere a meno di 200 chilometri.