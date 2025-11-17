ATTUALITA'POLITICAVENETO
17 Novembre 2025 - 9.49

Zaia esclude una candidatura alle suppletive: “Mi dedico alle regionali”

REDAZIONE
VENEZIA, 17 novembre 2025 – Il presidente del Veneto Luca Zaia ha smentito l’ipotesi di una sua candidatura alle elezioni suppletive per il Parlamento, ventilata ieri da Matteo Salvini. Intervenendo a Rtl 102.5, Zaia ha definito queste indiscrezioni “discussioni di fantasia che poi rischiano di fare titoloni nei giornali”.

Ha poi ribadito la priorità del suo impegno nella fase finale della campagna elettorale regionale: “In questo momento sarà bene che mi dedichi, anche in questa ultima settimana, a una campagna importante, che è quella della difesa e della divulgazione di tutto quello che abbiamo fatto”.

Con ciò il governatore conferma l’intenzione di concentrarsi esclusivamente sul voto regionale, respingendo ogni coinvolgimento nelle prossime suppletive.

