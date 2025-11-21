Zaia a pranzo con Fontana, Fugatti e Fedriga: “Grazie della visita ragazzi, ad maiora!”

Pranzo informale oggi a Mestre per il presidente uscente del Veneto, Luca Zaia, che ha ospitato i colleghi Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) all’Aki Restaurant Venice.

Sul proprio profilo social, Zaia ha condiviso uno scatto dell’incontro accompagnato da un messaggio breve e cordiale: “Grazie della visita ragazzi, ad maiora!”. Un appuntamento conviviale che ha riunito i vertici del Nordest e della Lombardia, a pochi giorni dalle urne.