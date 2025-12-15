Winter Cup shock: squadra di ragazzini londinesi lascia il torneo per razzismo

Razzismo in campo, il Queens Park Rangers abbandona la Winter Cup under 13

Trezzano sul Naviglio, 15 dicembre 2025 – Un episodio di razzismo segna la Winter Cup under 13 di Trezzano sul Naviglio: il Queens Park Rangers ha deciso di abbandonare il torneo, organizzato da Strikers Agency sul campo della Real Trezzano. La scelta della società inglese è arrivata dopo un presunto insulto razzista rivolto a uno dei suoi giovani giocatori da parte di un ragazzo della Virtus Verona, avvenuto durante la notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre.

Nonostante il QPR avesse vinto la partita contro la Virtus Verona e avesse così eliminato i veneti, la società londinese ha ritenuto necessario lasciare immediatamente il torneo, tornando in Inghilterra. La Virtus Verona ha respinto ogni accusa di razzismo, sottolineando che nessun testimone era presente al momento dell’episodio e che l’arbitro e gli organizzatori non avevano rilevato alcun comportamento scorretto.

Strikers Agency e Real Trezzano hanno condannato l’accaduto, ribadendo il loro impegno contro ogni forma di discriminazione. L’episodio solleva interrogativi su come gestire episodi di razzismo nei tornei giovanili e sulla necessità di protocolli chiari per proteggere i ragazzi e garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo.