27 Agosto 2025 - 10.43

West Nile, un’anziana prima vittima veneta nel Rodigino

REDAZIONE
Il decesso in 24 ore, la donna soffriva di patologie pregresse

Adriana Meneghelli, 81 anni, residente a Castelmassa in provincia di Rovigo, è la prima vittima in Veneto del virus West Nile.

Nei giorni scorsi l’anziana aveva manifestato febbre alta e sintomi neurologici che, il 22 agosto, avevano reso necessario il ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Qui i medici le hanno diagnosticato la forma neuroinvasiva del virus, evoluta rapidamente in encefalite.

Le condizioni della paziente sono peggiorate nel giro di poche ore e il decesso è avvenuto nell’arco di 24 ore. La donna soffriva di patologie pregresse.

