West Nile, un'anziana prima vittima veneta nel Rodigino
Il decesso in 24 ore, la donna soffriva di patologie pregresse
Venezia, 27 agosto 2025, ore 09:57
Adriana Meneghelli, 81 anni, residente a Castelmassa in provincia di Rovigo, è la prima vittima in Veneto del virus West Nile.
Nei giorni scorsi l’anziana aveva manifestato febbre alta e sintomi neurologici che, il 22 agosto, avevano reso necessario il ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Qui i medici le hanno diagnosticato la forma neuroinvasiva del virus, evoluta rapidamente in encefalite.
Le condizioni della paziente sono peggiorate nel giro di poche ore e il decesso è avvenuto nell’arco di 24 ore. La donna soffriva di patologie pregresse.
I funerali si sono svolti ieri.