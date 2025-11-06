Vola in parete mentre scala in solitaria

Mentre stava scalando in solitaria e in autosoccorso una parete in Val Scarabossa per aprire una via, qieri mattina un alpinista di Imola è volato per una ventina di metri per un inconveniente tecnico. Nel sentiero sottostante, il 525, stavano passando in quel momento due escursionisti che hanno raggiunto l’uomo. Scattato l’allarme verso le 11, una squadra veloce del Soccorso alpino di Arsiero è partita immediatamente, seguita da una seconda, otto soccorritori in tutto, arrivati all’imbocco del sentiero. Sul posto si è portato l’elicottero di Verona emergenza che, dopo aver imbarcato in supporto alle operazioni uno dei soccorritori, tecnico di elisoccorso, lo ha calato con un verricello, assieme al proprio tecnico del Soccorso alpino dell’equipaggio, sul luogo dell’incidente, a circa mille metri di quota, dove poi sono stati sbarcati anche medico e infermiere. L’infortunato, che lamentava dolore al torace, dopo essere stato imbarellato è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Vicenza.

Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto