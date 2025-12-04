Vo’ Euganeo – Sequestrata un’area agricola sui Colli Euganei per scavi non autorizzati

Un controllo ambientale svolto dai carabinieri forestali ha portato al blocco di un cantiere agricolo nel territorio comunale di Vo’, all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato lavorazioni di movimentazione terra non conformi alle autorizzazioni previste per l’area protetta.

Secondo quanto accertato in fase preliminare, in una superficie di circa diecimila metri quadrati erano stati effettuati scavi profondi, dai quali erano già stati ricavati circa 800 metri cubi di materiale inerte, prevalentemente trachite. Le quantità estratte, ritenute incompatibili con il semplice riassetto del terreno per finalità agricole, hanno portato al sequestro dell’intera zona e dei materiali accumulati.

Il provvedimento è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Rovigo, che coordina l’indagine. L’ipotesi di reato formulata nei confronti del soggetto individuato riguarda l’esecuzione di opere in area vincolata senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche. La normativa prevede, per questo tipo di violazione, sanzioni penali e pecuniarie particolarmente rilevanti.

Gli investigatori stanno ora approfondendo la destinazione finale della trachite recuperata e verificando se possano esserci ulteriori interventi analoghi nella stessa zona collinare o in aree limitrofe. Le attività istruttorie proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire la portata degli scavi e l’esatta dinamica degli interventi realizzati.