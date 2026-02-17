Virtù, ricette e curiosità del tarassaco in una serata del Cai

Sarà una serata davvero particolare quella dedicata al tarassaco – noto anche come dente di leone, soffione o, in dialetto veneto, pissacan – martedì 24 febbraio alle 21 al Centro Civico di via Turra 70.

Nell’ambito degli incontri culturali promossi dalla sezione CAI di Vicenza con il patrocinio del Comune di Vicenza, ne parlerà il naturalista, geografo e scrittore trentino Antonio Sarzo che con Patrizia Perini ha scritto il libro “Taraxaxos. Elogio di un’erba con ricettario e piccolo florilegio” con il patrocinio di Slow Food Trentino Alto Adige.

Nel corso della serata, organizzata dalla Commissione Peruffo del CAI, l’autore svelerà virtù, ricette e curiosità di un’erba selvatica comunissima che in realtà custodisce aneddoti e leggende e soprattutto un concentrato di benessere e buonumore.

Ingresso libero.

Antonio Sarzo, naturalista e geografo trentino, dal 1991 insegna geografia e geografia turistica. È membro della Società Museo Civico di Rovereto e cofondatore della Scuola Trentina della Pietra a Secco e della associazione Sassi e Non Solo. Oltre ad alcuni libri di narrativa, ha pubblicato articoli scientifici e manuali sulla didattica della geografia, l’ecologia del paesaggio, la fitogeografia, la fitosociologia e la fitoalimurgia, ovvero la disciplina botanica che studia il riconoscimento, la raccolta e l’uso alimentare delle piante selvatiche commestibili.