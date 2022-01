Viola il Foglio di Via: 25enne italiano denunciato

Nella serata di venerdì, intorno alle 20.30, i carabinieri di Bassano, durante un controllo straordinario del territorio, hanno sottoposto ad un controllo un cittadino, noto per alcune vicende pregresse. Durante l’identificazione di F.R., 25 anni, italiano, è emersa la violazione del Foglio di Via Obbligatorio per tre anni dal comune di Bassano, misura comminata al giovane a novembre del 2020. Condotto in centrale, venivano svolti ulteriori accertamenti, al termine dei quali veniva denunciato in stato di libertà all’A.G. di Vicenza e rilasciato.