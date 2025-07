Jesolo, cocaina in auto diretti al mare: denunciati quattro giovani, anche un minorenne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Erano in viaggio verso Jesolo per trascorrere una giornata in spiaggia, ma nel bagagliaio non avevano solo asciugamani e ombrelloni. Quattro ragazzi — un 20enne, un 18enne, un 17enne italiani e una 18enne straniera — sono stati fermati dai carabinieri durante un posto di controllo sulle strade d’accesso alla località balneare. Con loro, una scorta di droga: quasi 100 grammi di cocaina, due panetti di hashish da circa un etto ciascuno e altri frammenti sparsi.

Il controllo è avvenuto sabato scorso, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio lungo le direttrici del turismo estivo. La droga era nascosta nell’abitacolo dell’auto e in parte addosso ai ragazzi, forse nelle tasche o nei costumi da bagno. Un quantitativo rilevante, trasportato senza apparente preoccupazione. I quattro sono stati tutti denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Il minorenne è stato affidato alla famiglia.

I carabinieri stanno ora ricostruendo la rete di contatti: a chi era destinata la droga, dove sarebbe stata venduta, e se l’approvvigionamento provenisse da fuori provincia. L’ipotesi è che fosse destinata al mercato estivo di Jesolo, tra eventi, locali e movida, dove la presenza di giovani e turisti favorisce lo smercio rapido. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.