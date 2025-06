6000 euro in contanti, droga e materiale per pesare e confezionare: 3 persone denunciate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella mattinata del 19 giugno scorso, i carabinieri della Stazione di Malo, hanno dato corso a delle perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica di Vicenza a carico di alcuni giovani residente nel maladense e comuni limitrofi, indagati in stato di libertà per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri di Malo, nel corso dei vari servizi di controllo del territorio, avevano proceduto nei mesi scorsi al sequestro di modiche quantità di stupefacenti a carico di alcuni consumatori del luogo. Gli approfondimenti investigativi condotti dai carabinieri di Malo portavano ad individuare tre giovani.

Nella mattinata del 19 giugno scorso, i carabinieri di Malo, supportati da militari di altri reparti della Compagnia di Schio e dal Nucleo Cinofili di Torreglia, hanno perquisito e trovato complessivamente circa 60 grammi di marijuana, circa gr. 60 hashish, circa 1 gr di ecstasy, al sequestro preventivo di oltre 6000 euro ritenuti proventi di spaccio, nonchè svariato materiale per la pesatura e confezionamento in dosi.

Inoltre, nel corso di una perquisizione venivano rinvenuti circa 260 esemplari di aviofauna non cacciabile, motivo per il quale sul posto intervenivano i Carabinieri del Nucleo Forestale di Schio, per le attività di precipua competenza e successivo deferimento del detentore per violazioni della legge sulla caccia.