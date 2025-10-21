Ville Venete per tutti: 18 mila visitatori durante la Giornata delle Ville Venete

Sabato 18 e domenica 19 ottobre la quarta edizione in tantissimi hanno partecipato alle oltre 180 esperienze delle cento Ville Venete aderenti, lasciandosi coinvolgere in visite guidate, degustazioni, momenti musicali, tradizionali attività della “civiltà di villa” e molto altro.

Tra passato e presente, adulti e bambini hanno così potuto conoscere e assaporare un contesto unico, viva testimonianza della nostra identità.