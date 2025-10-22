Vicenza – Water, bidet, scarpe, divani: ancora degrado all’isola ecologica di via Genova: discarica a cielo aperto (foto)

Water, bidet, scarpe, sedie, un tappeto, un triciclo, una sedia, un asse da stiro, oggetti metallici e persino sacchi dell’indifferenziato abbandonati accanto al cassonetto semivuoto. Calcinacci buttati nell’umido, plastica nel cartone e rifiuti ovunque sull’asfalto. È l’immagine di via Genova a Vicenza, arrivata in redazione attraverso una serie di foto scattate sabato dai residenti, esasperati da una situazione che definiscono ormai “fuori controllo”. A volte compaiono materassi e divani.

L’area attorno all’isola ecologica è diventata un punto nero della città, simbolo di un degrado che persiste da tempo nonostante le ripetute segnalazioni. Ogni settimana, raccontano i cittadini, compaiono nuovi rifiuti ingombranti lasciati a terra, spesso in pieno giorno e sotto gli occhi delle telecamere installate nella zona e sotto gli occhi di Paolo Rossi, raffigurato nel grande murales di via Torino. Non solo, nel punto di passaggio degli studenti del Piovene.

Nonostante le campagne di sensibilizzazione e la disponibilità del centro di raccolta comunale, l’abbandono dei rifiuti resta un problema cronico. Gli abitanti chiedono un intervento deciso: non solo un ripensamento della collocazione dell’isola ecologica, ma controlli più serrati e sanzioni per chi trasforma via Genova in una discarica a cielo aperto.

Non si tratta più di un episodio isolato ma di un comportamento sistematico che rovina il quartiere e vanifica gli sforzi di chi rispetta le regole.