Vicenza, Viale della Tecnica sotto i ferri: sopralluogo del sindaco (foto)

Sopralluogo questa mattina in viale della Tecnica da parte del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller e dei tecnici comunali, per un aggiornamento sull’andamento dei lavori che porteranno alla riqualificazione della strada. Lavori, che attualmente vedono la realizzazione della pista ciclabile e che, dalla prossima settimana, si concentreranno sulla realizzazione del marciapiede sul lato opposto della strada.

«Nella nostra città abbiamo bisogno di più alberi. Non soltanto di boschi urbani, ma anche di alberare le nostre vie – le parole del sindaco Possamai -. In viale della Tecnica c’è in questo momento in corso un intervento che cambierà completamente questa strada, che diventerà un viale alberato con una ciclabile a fianco. Questo perché da un lato vogliamo intervenire sul cambiamento climatico, mitigando le isole di calore, e dall’altro migliorare l’accessibilità della zona industriale con nuovi percorsi ciclabili e pedonali, e attraversamenti stradali in una zona della città dove ogni giorno migliaia di persone vengono, lavorano e necessitano di muoversi in maniera sicura».

«Questa è una delle strade più trafficate della città, nata nei decenni passati in modo assolutamente disordinato, senza tener conto di tanti aspetti come la pedonalità e la ciclabilità – spiega Spiller -. Basti pensare che viale della Tecnica non c’è nemmeno un attraversamento pedonale. Un intervento complessivo, finanziato con fondi ministeriali, che ha l’obiettivo di adeguare gli assi stradali anche ai mutamenti climatici. Verrà dunque rifatto l’asfalto, con un materiale maggiormente riflettente, per assorbire meno il calore. Verranno anche realizzate delle aiuole, dei filari alberati, anche in questo caso per l’assorbimento del calore. Ci sarà poi un potenziamento della rete di scolo delle acque piovane, con un aumento delle caditoie, e verrà infine realizzata da un lato una pista ciclo pedonale e dall’altro un marciapiede. Si tratta di una riqualificazione completa dell’asse, con un restringimento della sede carrabile, anche per facilitare l’attraversamento della strada con nuovi passaggi pedonali. Questo intervento segue quello in viale della Scienza, più o meno simile come tipologia. Ci piacerebbe che in futuro questo tipo di interventi continuassero per dare un nuovo volto alla zona industriale, che è un luogo dove molti vicentini lavorano e passano quindi buona parte della loro giornata».

L’intervento, che sarà completato entro l’estate, procede nei tempi previsti, con l’obiettivo di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la sicurezza di tutti gli utilizzatori della strada. Un lavoro finanziato con decreto del 15 aprile 2021 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Mite) per 542.990 euro, nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. Durante l’esecuzione dei lavori è sempre garantita la piena fruibilità dei passi carrai delle imprese che si affacciano su viale della Tecnica.

Il progetto mitiga gli effetti del cambiamento climatico, come ondate di calore, precipitazioni estreme o siccità, attraverso il ripristino della permeabilità del suolo con la realizzazione di nuovi spazi verdi e la sostituzione della pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso pigmentato, che permette di ridurre l’assorbimento e il trattenimento del calore. Per ridurre il rischio idraulico verrà adeguato il sistema di raccolta delle acque meteoriche e saranno realizzate nuove aree a verde piantumate con una quarantina di essenze arbustive ed alberature ad alto fusto, che contribuiranno al raffrescamento dell’area mediante ombreggiamento e al miglioramento estetico complessivo dell’asse stradale.

Le corsie veicolari verranno ridimensionate a sette metri complessivi per consentire la realizzazione di una pista ciclopedonale di circa tre metri sul lato nord, connessa alla rete ciclabile di viale Sant’Agostino e di via dell’Economia, e di un percorso pedonale, di circa un metro sul lato sud. Quest’ultimo verrà separato dall’area carrabile con un’aiuola piantumata con alberi di media grandezza lungo tutto lo sviluppo lineare della strada e, una volta raggiunta una buona crescita, garantiranno un maggiore comfort termico durante l’estate. Verranno inoltre inseriti gli attraversamenti pedonali, oggi completamente assenti, e saranno migliorate la gestione degli accessi, la percorribilità e la vivibilità dell’area, nella quale insistono anche alcuni edifici residenziali.