VICENZA – Va a vedere la partita del figlio ma è ai domiciliari per reati gravi: trovato dalla Polizia

Ieri, intorno alle 15:30, un equipaggio in servizio della Volante della Questura, durante i controlli regolari presso varie strutture sportive dove si tengono eventi ricreativi o campionati minori durante il fine settimana, ha individuato, presso il campo sportivo di Via Baracca di Vicenza, la presenza di un individuo noto agli agenti per reati commessi di recente, per i quali era soggetto a arresti domiciliari.

Dopo una veloce verifica nei database per confermare che la misura degli arresti domiciliari fosse ancora in corso, gli agenti hanno individuato l’uomo e gli hanno chiesto il motivo del suo allontanamento non autorizzato dall’abitazione.

L’uomo ha ammesso di essersi allontanato intenzionalmente dalla sua residenza – violando così le disposizioni ricevute – perché desiderava assistere alla partita di calcio del figlio.

Considerato che l’uomo era sotto questa misura a causa di gravi reati, tra cui il possesso di materiale pedo-pornografico, è stato riaccompagnato alla sua abitazione dove avrebbe dovuto rimanere recluso.

Le autorità giudiziarie sono state informate dell’incidente e hanno deciso di ripristinare la misura degli arresti domiciliari.