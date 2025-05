Vicenza, una lavasciuga per la zona monumentale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Da qualche settimana AIM Ambiente si è dotata di una speciale apparecchiatura, comunemente chiamata “Lavasciuga”, che garantisce alte prestazioni di pulizia su qualsiasi superficie dura, senza la necessità di utilizzare solventi e senza compromettere o intaccare le superfici.

La nuova lavasciuga viene impiegata nel corso della settimana per la pulizia delle aree storiche di maggior celebrità e delicatezza, come gli androni della Basilica palladiana trattati tre volte alla settimana, e i portici di corso Palladio negli altri giorni.

In questi punti così prestigiosi, fiore all’occhiello della nostra città, attraverso un meccanismo di produzione di nano bolle pressurizzate, non si deve ricorrere a tensioattivi che aggredirebbero i marmi ma, usando solo acqua, viene rimosso lo sporco anche più profondo.

Non a caso, dopo i primi giorni nei quali l’acqua raccolta era molto scura, progressivamente è diventata sempre più chiara, segno che probabilmente su stava rimuovendo sporco insidiatosi in microfratture e ormai diventato tutt’uno con i pavimenti. Sporco che evidentemente i metodi tradizionali non erano in grado di raggiungere. Di conseguenza, non a caso molti hanno notato che i marmi della Basilica e dei portici sono diventati più chiari, se non brillanti. Un’altra prerogativa di questa lavasciuga, appunto come dice il nome, risiede nel fatto che dove passa, poi è in grado di aspirare l’acqua e pertanto dietro di sé lascia le superfici quasi asciutte, rendendo sicure e subito praticabili le aree trattate.

«La bellezza del nostro centro storico e dei nostri quartieri – ha commentato il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – passa prima di tutto dalla loro pulizia. Il tema della pulizia dei portici, insieme a quello della gestione delle aree ecologiche, della pulizia delle aree ecologiche, sono le segnalazioni che più frequentemente riceviamo ed è cruciale che il centro storico e i quartieri si facciano trovare puliti perché sono il biglietto da visita per i turisti che arrivano in città e perché, soprattutto, anche i vicentini vogliono vivere in un ambiente pulito e curato».

«Abbiamo presentato oggi – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato – una nuova macchina lavasciuga che pulirà i portici della nostra città nel centro storico, partendo dal cinema Odeon fino in fondo lungo tutto Corso Palladio, poi corso Fogazzaro e sotto la Basilica. La nuova macchina che ci permetterà di pulire i pavimenti delicati ovviamente di queste zone con sola acqua. Un leggero profumo che renderà più gradevole il passaggio e renderà sicuramente più piacevole il percorso nella nostra città».

«Attraverso questo nuovo servizio tecnicamente innovativo e completamente ecosostenibile, che si affianca a quelli già in essere e destinati a tutta la città come lo spazzamento e il lavaggio delle strade, puntiamo a rendere Vicenza sempre più bella per i nostri cittadini, i nostri turisti e i nostri commercianti», ha concluso l’Amministratore unico di AIM Ambiente Andrea Zanonato.