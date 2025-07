Vicenza – Tunisino irregolare ruba scooter: investe e ferisce una donna, scappa, viene arrestato. Rimesso in libertà

Ha seminato il caos lungo la pista ciclabile di contra’ Vittorio Veneto, viaggiando a velocità sostenuta e in contromano in sella a un ciclomotore rubato, ignorando l’alt della polizia locale e investendo una ciclista. È finito in arresto Skander Nasri, 29 anni, tunisino irregolare in Italia, protagonista del movimentato episodio avvenuto alle 19.20 di lunedì 28 luglio.

L’uomo è stato avvistato dalla pattuglia antidegrado della polizia locale nei pressi del Patronato XIII, mentre imboccava la ciclabile da contra’ Pusterla nella direzione opposta al senso di marcia. All’intimazione di fermarsi, il 29enne ha accelerato la fuga verso Ponte degli Angeli, proseguendo in contromano. Durante la corsa ha investito una ciclista di 30 anni che arrivava in senso opposto, facendola cadere a terra. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Senza prestare soccorso, l’uomo ha tentato nuovamente la fuga.

A bloccarlo è stata una seconda pattuglia della polizia locale, sopraggiunta a supporto. Nonostante la resistenza opposta agli agenti, il 29enne è stato infine immobilizzato e arrestato.

Dagli accertamenti è emerso che il ciclomotore era stato rubato poco prima in viale Crispi e che l’uomo era sprovvisto di patente, mai conseguita, e di documenti di identità. L’arresto è scattato con le accuse di omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e furto di motociclo. A suo carico anche diversi verbali per guida senza patente, circolazione in senso vietato, eccesso di velocità, mancato uso corretto del casco e inosservanza dell’alt imposto dagli agenti.

Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto la remissione in libertà dell’uomo, rigettando la richiesta di misura cautelare avanzata dal vice procuratore onorario. L’uomo andrà a processo.