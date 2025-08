Vicenza, trovato appartamento ‘negozio’ di droga in Zona Rossa: arresti, denunce e segnalazioni

Prosegue senza sosta l’azione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza contro i traffici illeciti, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nel cuore della città, in quella che è ormai definita la “Zona Rossa” – l’area del centro storico e di viale Milano – teatro di frequenti attività di vendita al dettaglio di droga.

L’operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, è scaturita dall’approfondimento di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, cui si è unita l’esperienza operativa e il fiuto investigativo dei finanzieri. È stato così individuato un luogo di spaccio nel centro di Vicenza, adiacente a un appartamento dove venivano suddivise e confezionate le dosi di droga destinate al mercato locale.

Durante l’intervento, è stato sorpreso in flagranza di reato un uomo di circa 40 anni, di nazionalità nigeriana, mentre cedeva sostanze stupefacenti destinate alla piazza di viale Milano. Contestualmente, è scattata una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di 200 grammi complessivi tra cocaina, eroina e crack, già suddivisi in 77 dosi pronte per essere immesse sul mercato. Le sostanze si presentavano confezionate in ovuli, sacchetti in cellophane e palline termosaldate, pronte per la minuta vendita.

Sono stati inoltre sequestrati circa 900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento.

Il soggetto è stato arrestato in flagranza per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’operazione è stato anche identificato un assuntore, che è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza.

L’attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli coordinato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Vicenza, e si inserisce in un più ampio dispositivo di monitoraggio delle principali piazze di spaccio cittadine.

Ad oggi, nell’ambito delle attività svolte dalle Fiamme Gialle nel capoluogo berico, sono stati:

arrestati 2 soggetti in flagranza di reato ,

, denunciati a piede libero 2 soggetti ,

, segnalati 10 assuntori di stupefacenti alla Prefettura.

L’impegno della Guardia di Finanza continuerà con controlli mirati e costanti su tutto il territorio vicentino, in particolare nelle aree urbane più critiche, per contrastare con fermezza lo spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini.