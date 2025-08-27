CRONACA
27 Agosto 2025 - 15.02

Vicenza, tenta di nascondersi fra le auto in sosta: migrante ricercato arrestato dalla polizia

REDAZIONE
Nella notte scorsa, intorno alle 3.50, in viale Milano a Vicenza, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno notato un uomo che, con atteggiamento sospetto, cercava di nascondersi dietro alcune auto parcheggiate.

Il soggetto, un 39enne nigeriano privo di documenti, è stato fermato e accompagnato in Questura, dove è stato identificato tramite rilievi fotodattiloscopici. Le verifiche hanno confermato le generalità dichiarate dall’uomo e fatto emergere che risultava ricercato: a suo carico pendeva infatti un ordine di carcerazione, disposto il 17 luglio 2025 dalla Procura della Repubblica di Vicenza, per reati legati agli stupefacenti.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito presso la Casa circondariale di Vicenza.

