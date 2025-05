Vicenza – Tavolo per la rivitalizzazione del centro storico: fra eventi e locali sfitti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Descrizione

Il tavolo del centro storico con l’obiettivo di rivitalizzare il centro di Vicenza attraverso strategie per attrarre cittadini e turisti, si è riunito oggi a Palazzo Trissino. Si tratta del secondo incontro coordinato dagli assessori allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, ai grandi eventi Leone Zilio, alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin e dalla consigliera comunale Beatrice Giulia Restuccia con delega alle iniziative di rigenerazione urbana.

È stato istituito dall’amministrazione comunale su richiesta dei commercianti del centro storico e si riunisce a cadenza indicativamente mensile.

Erano presenti poi gli altri componenti del tavolo: Tatiana Dal Santo e Anna Iannò per l’associazione Le Vetrine del Centro, Andrea Schiavo di Confartigianato Vicenza, Federico Azzolini di Confcommercio Vicenza, Raffaella Teglia e Cristina Marchezzolo della Camera di Commercio, Alessandra Trivellato e Stefano Soprana di Confesercenti Veneto Centrale, per il Consorzio Vicenza è il presidente Giulio Valmarana Vallortigara e il segretario generale Carla Padovan.

Per il Comune era presente anche Gianluigi Carrucciu direttore del settore Suap, edilizia privata, sport, manifestazioni.

«Siamo tornati a riunirci oggi per parlare di vari temi e in particolare dei prossimi grandi eventi, a partire dal Giro d’Italia con l’arrivo di Tappa il 23 maggio a Monte Berico, attorno al quale sono in programma una serie di attività – spiega l’assessore Leone Zilio – . Tra le tante ricordo i raduni di biciclette e “Il giro delle vetrine”, il contest organizzato dal Comune di Vicenza in collaborazione con Confcommercio Vicenza e Agsm Aim Energia, che premia le tre vetrine più belle. E poi l’apertura del Villaggio di tappa che si potrà vivere per quattro giorni, dal 22 al 25 maggio a Campo Marzo. Si è parlato anche della Notte bianca in programma il 4, 5, 6 luglio e dell’edizione di settembre di Vioff. Con l’assessore Fantin abbiamo fatto il punto sul programma delle attività espositive. Tema di discussione è stata anche la modalità di comunicazione in modo da essere più efficaci possibili e di raggiungere quindi un pubblico sempre più ampio».

«Le vetrine sfitte sono uno degli argomenti di cui abbiamo discusso per poter far in modo che, in attesa di un’occupazione permanente, possano essere utilizzate in via temporanea, durante gli eventi programmati che porteranno in città flussi importanti di pubblico – sostiene l’assessore Cristina Balbi -. L’incontro di oggi a seguito dell’istituzione del tavolo, testimonia ancora una volta l’interesse dell’amministrazione per proseguire un dialogo con il mondo del commercio, in modo che le azioni pensate in città non siano calate dall’alto, ma siano invece frutto di scelte condivise e quindi più proficue».

All’incontro erano presenti anche i referenti di due grandi eventi: per la Notte Bianca Luigi Franceschetto dell’Associazione Piazze Beriche e per Vioff Natascia Piscopo e Ludovica Santinoni.