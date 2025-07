Vicenza – Sversamento di cloro in piscina: 15 in ospedale (anche 6 bambini). Anche la Regione segue l’evolversi della situazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sversamento di cloro nella piscina del centro estivo di via Giuriato: 15 persone trasportate in ospedale

Attimi di apprensione questa mattina, intorno alle 9.00, al centro estivo di via Giuriato a Vicenza, dove si è verificato uno sversamento di cloro nella vasca della piscina. L’incidente ha reso necessario l’intervento immediato della Centrale Operativa del 118, che ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso.

Quindici le persone coinvolte: sei bambini, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, e nove adulti, tra operatori e accompagnatori. Fortunatamente, nessuno di loro presenta sintomi gravi. I soggetti coinvolti hanno riportato principalmente lievi irritazioni, come tosse e lacrimazione. In via precauzionale, tutti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vicenza per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, incaricati di effettuare i rilievi e le verifiche necessarie per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

La Regione Veneto, con il Presidente Luca Zaia e l'Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione dopo lo sversamento di Cloro avvenuto stamattina nella piscina del Centro Estivo di Via Giuriato a Vicenza.

"L'Ulss Berica, che ringrazio per la tempestività e professionalità – dice Zaia – ha subito attivato tutte le procedure necessarie e ci ha comunicato che le 15 persone coinvolte, trasportate al Pronto Soccorso del San Bortolo, non presentano sintomi significativi".

