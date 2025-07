Vicenza, supera l’esame di guida col massimo punteggio grazie a un arsenale elettronico nascosto: denunciato

Ha superato l’esame teorico per la patente B con il massimo del punteggio, ma il risultato ha insospettito l’esaminatore della Motorizzazione Civile di Vicenza, che ha subito richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto alle 11.20 circa di venerdì 25 luglio 2025. Un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto presso la sede d’esame dove un candidato, identificato in H.N., cittadino del Bangladesh di 43 anni residente a Padova, aveva appena terminato la prova con un risultato perfetto, nonostante l’evidente difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

Il comportamento anomalo ha spinto l’esaminatore a sospettare l’uso di dispositivi illeciti. Alla richiesta degli agenti di mostrare eventuali strumenti elettronici, l’uomo ha spontaneamente estratto dall’orecchio sinistro un micro auricolare, quindi ha rivelato la presenza di dispositivi fissati alle braccia con nastro adesivo, tra cui una microcamera, una SIM telefonica e persino un router Wi-Fi.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 43enne è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per i reati previsti dall’art. 1 della Legge 475/25 (mezzi fraudolenti in sede d’esame), nonché per violazione degli articoli 48, 56 e 480 del Codice Penale (falso ideologico e tentativo di truffa ai danni di un pubblico ufficiale).

Le indagini proseguono per accertare eventuali connessioni con gruppi specializzati in truffe durante gli esami di guida.