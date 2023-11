VICENZA – Sparatoria in città: grave 20enne

Un 20enne è stato colpito da un proiettile ieri sera dopo le 20 a Settecà. Il giovane di origini africane, che si è presentato spontaneamente all’ospedale con una ferita da arma da fuoco all’addome, è ricoverato in rianimazione e versa in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita.E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il colpo sarebbe stato sparato all’interno di un parco giochi di Settecà, dove già da tempo i residenti hanno segnalato strani giri e spaccio di droga. Sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile.