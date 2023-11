VICENZA – Sorpresi 7 parcheggiatori abusivi al San Bortolo

Sette persone identificate e sanzionate per violazione del regolamento di polizia urbana. Questo l’esito del blitz messo in atto ieri mattina dalla polizia locale per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nell’area di sosta di via Rodolfi, davanti all’ospedale San Bortolo.

L’intervento, scattato verso le 10.30 di mercoledì 14 novembre anche in seguito a numerose segnalazioni dei cittadini, ha visto l’impiego del personale in borghese del Nos, della squadra antidegrado e dell’unità cinofila.

Dopo aver bloccato le possibili vie di fuga, gli agenti hanno individuato e fermato sette uomini, tutti identificati e sanzionati per accattonaggio molesto.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.