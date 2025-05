Vicenza – Sistemata l’area verde di piazzola Gualdi: l’Ordine degli Avvocati si occuperà della manutenzione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È un esempio di cura urbana partecipata la rinascita di piazzola Gualdi, riqualificata dal Comune di Vicenza con il contributo dell’Ordine degli Avvocati che d’ora in avanti si occuperà anche della sua manutenzione.

Stamane la riqualificazione della piazzola, su cui si affaccia palazzo Gualdi, sede dell’Ordine degli Avvocati, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Giacomo Possamai e del presidente dell’Ordine Alessandro Moscatelli.

«L’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai – è particolarmente grata per la decisione dell’Ordine degli Avvocati di diventare “custode” di piazzola Gualdi. Non si tratta infatti di un semplice contributo dato alla riqualificazione di un’area verde pubblica, ma dell’impegno ad accudire nel tempo questo spazio. Una forma di cura urbana partecipata che, basandosi sul principio di sussidiarietà, riassume in sé molti valori, primo fra tutti quello della valorizzazione del senso di appartenenza a una comunità».

«Con questo gesto simbolico ma al tempo stesso molto concreto – ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza Alessandro Moscatelli – intendiamo contribuire attivamente alla tutela degli spazi pubblici e rafforzare il legame tra la comunità forense ed il territorio. La cura del bene comune è il primo passo per promuovere senso civico, rispetto delle regole e attenzione per l’ambiente urbano. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra l’Ordine e le istituzioni locali, finalizzato a favorire la partecipazione attiva della professione forense nella vita cittadina, anche attraverso gesti di responsabilità sociale che vanno oltre l’attività strettamente giudiziaria».

L’iniziativa, formalizzata attraverso un accordo tra Comune di Vicenza, Ordine degli Avvocati di Vicenza e Amcps, prevede un programma condiviso di manutenzione e riqualificazione della piazzola, caratterizzata da un’area verde centrale attrezzata.

Sono stati eseguiti interventi mirati al miglioramento del decoro urbano.

Il parapetto ligneo è stato sostituito con una struttura più durevole, in ferro zincato e verniciato in grigio antracite.

Con la collaborazione di Aim Valore Ambiente, sono state installate tre schermature sui lati delle isole ecologiche, per ridurre l’impatto visivo e restituire dignità ad uno spazio di passaggio e di sosta per cittadini, professionisti e utenti della sede dell’Ordine.

In accordo con i servizi tecnici comunali e Amcps, l’Ordine degli Avvocati si occuperà di dare corso agli sfalci periodici dell’erba (8/10 l’anno), alla potatura stagionale degli arbusti, alle piccole manutenzioni, al monitoraggio dell’area, segnalando al Comune e ad Aim Valore Ambiente l‘eventuale presenza di rifiuti abbandonati. Amcps continuerà a occuparsi della manutenzione degli alberi d’alto fusto.

L’area potrà essere ulteriormente valorizzata con elementi di arredo urbano e attività simboliche che ne sottolineino la funzione civica.

La durata dell’accordo è di due anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.