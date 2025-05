Vicenza – Si potrà usare l’ecocentro solo se si è in regola con la TARI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Da domenica 1 giugno diventa operativo a tutti gli effetti il progetto “accessi controllati” : potranno conferire i rifiuti nei centri di raccolta/riciclerie solo coloro che sono in possesso di una posizione Tari attiva nel Comune di Vicenza in regola con i pagamenti dei due anni precedenti.

La verifica sarà effettuata tramite un lettore ottico posizionato all’ingresso della Ricicleria Ovest o da un operatore, tramite tablet, nelle Riciclerie Est, Nord e Sud, attraverso la lettura della tessera sanitaria o della carta d’identità elettronica.

Le utenze non domestiche, in regola con i pagamenti, potranno accedere alle riciclerie attivando una specifica procedura indicata nel sito di Aim Ambiente al link https://appweb.ciwsrl.it/web.vicenza/login

Prima di recarsi in ricicleria è possibile verificare la regolarità dei pagamenti Tari e ricevere informazioni sul servizio, contattando il numero verde 800 748 746. E’ inoltre possibile verificare la propria posizione debitoria attraverso l’app IO. Gli anni per l’accesso nel 2025 per i quali si verificherà la regolarità dei pagamenti sono il 2023 e il 2024.

«Un lavoro di studio e analisi di quasi un anno che ci ha portato a definire le modalità di accesso, consentendolo solo a chi risulta avere una posizione Tari nel Comune di Vicenza, in regola con i pagamenti degli ultimi due anni – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato –.Una modalità più equa per consentire di usufruire dei servizi solo a chi ne ha diritto e che contribuisce attivamente a sostenere i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, pagando regolarmente la Tari».

«Aim Ambiente, per l’operazione “Accessi controllati”, ha profuso in questi mesi un significativo impegno organizzativo e operativo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, al fine di definire con la maggiore precisione possibile le modalità e le procedure di accesso alle aree di raccolta. In questo modo – segnala Andrea Zanonato, amministratore unico di Aim Ambiente, vogliamo garantire le migliori condizioni di accessibilità e fruizioni possibili ai soli aventi diritto».

Durante la fase di sperimentazione, nei mesi scorsi, agli ingressi dei centri di raccolta comunali gli operatori avevano iniziato a testare le nuove procedure informando contestualmente i cittadini, anche tramite la consegna di materiale informativo.

Nel sito aimambiente.it al link https://www.aimambiente.it/it/vicenza/raccolta_dei_rifiuti/ricicleriesi possono trovare tutte le informazioni e i documenti che rendono agevole e rapido l’accesso. Sono inoltre disponibili i quattro disciplinari, uno per ciascuna ricicleria, che dettagliano quali rifiuti si possono conferire e in che quantità, distinguendo tra utenti domestici e utenti non domestici.

