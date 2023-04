VICENZA – Scontro in zona Stadio: auto rovesciata, donna ferita

Poco dopo le 17, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dello Stadio a Vicenza per un’auto finita rovesciata sul marciapiedi dopo il tamponamento da parte di un furgone: ferita l’automobilista. I pompieri arrivati dalla sede centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la giovane conducente, rimasta bloccata all’interno della Fiat Punto. La donna rimasta ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illeso l’autista del furgone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.