Vicenza, ruba pesce fresco al supermercato: 55enne vicentino denunciato dalla Polizia

È stato sorpreso con prodotti alimentari non pagati – tra cui pesce fresco – e arnesi da scasso: un uomo di 55 anni, residente a Vicenza, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di porto di oggetti atti a offendere.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11.30 dello scorso 1° agosto, all’interno di un supermercato nei pressi di Galleria Parco Città. A segnalare la presenza sospetta è stato il responsabile di filiale, insospettito dal fatto che l’uomo avesse con sé una tronchesina. Dopo averlo tenuto sotto osservazione, il responsabile ha notato che il soggetto abbandonava una borsa e si allontanava.

All’interno della borsa sono stati trovati alcuni prodotti del punto vendita e l’utensile da taglio. Subito allertata, la vigilanza ha fermato l’uomo prima che oltrepassasse le casse. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Vicenza.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in possesso del 55enne anche un cacciavite. La merce sottratta – per un valore complessivo di 31,97 euro – includeva principalmente pesce fresco (20,70 euro), che non è risultato più idoneo alla vendita poiché esposto a temperatura non controllata.

Dopo aver provveduto al pagamento dei prodotti, l’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per il porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.