VICENZA – Ruba da un furgone, fugge inseguito dalle volanti: fermato cittadino marocchino nella notte

La scorsa notte, poco dopo mezzanotte le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute in Via Quintino Sella a seguito di segnalazione al 113 pervenuta da un cittadino che riferiva di aver notato un uomo che, dopo aver forzato la portiera di un furgone lì parcheggiato, asportava dall’interno dell’abitacolo un compressore.

Le Volanti allertate sono arrivate dopo pochissimo sul luogo della segnalazione intercettando un soggetto corrispondente alla descrizione.

Questi, resosi conto della presenza degli agenti, ha raggiunto un’auto in sosta a pochi metri di distanza (risultata successivamente intestata alla sorella) per poi fuggire e sottrarsi al controllo.

Al termine di un lungo inseguimento, le manovre di accerchiamento effettuate dagli Equipaggi intervenuti hanno impedito al conducente di proseguire la sua pericolosa marcia, traendolo in arresto nei pressi di Via Battaglione Vicenza al termine di una colluttazione con gli Operatori.

L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina, regolare sul territorio nazionale e residente nella provincia berica, sottoposto ad un primo e sommario controllo, veniva successivamente condotto nei locali della Questura dove, al termine della perquisizione, veniva rinvenuto nella sua disponibilità il compressore poco prima sottratto.