Vicenza, Referendum dell’8 e 9 giugno: entro il 19 maggio si può richiedere il voto domiciliare

Vicenza – 4 maggio 2025 – In vista dei referendum in programma l’8 e 9 giugno, gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio per gravi motivi di salute possono richiedere di votare direttamente a domicilio.

La possibilità è riservata a chi è dipendente da apparecchiature elettromedicali che impediscono l’allontanamento da casa o a chi è non trasportabile neppure con il servizio gratuito di trasporto ai seggi messo a disposizione dal Comune.

Per esercitare questo diritto, è necessario presentare domanda entro il 19 maggio 2025 al proprio Comune di residenza, allegando una certificazione sanitaria specifica rilasciata dall’Azienda Sanitaria competente.

Tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza, al seguente link:

👉 www.comune.vicenza.it/Servizi/Voto-domiciliare

Si invita chi è interessato a presentare richiesta quanto prima per agevolare l’organizzazione del servizio.