Vicenza – Rebecca Della Ragione in concerto: il mandolino tra tradizione e contemporaneità

Il 17 ottobre alle ore 21:00 San Vincenzo ospita il secondo appuntamento del cartellone 2025-2026

In prima esecuzione assoluta “La petite sirène” di Vincent Beer-Demander, brano commissionato per l’occasione

Prosegue la stagione musicale “Il gran disìo” della Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, con il secondo appuntamento in programma venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 nella chiesa di San Vincenzo.

Protagonista della serata sarà la mandolinista Rebecca Della Ragione, interprete tra le più interessanti della nuova generazione, che porterà a Vicenza, in esclusiva per la Fondazione, un excursus storico-musicale sull’arte del mandolino solista.

Un programma raffinato e originale, che spazierà tra gli autori storici dello strumento, tra cui il settecentesco Riggieri e Raffale Calace, massimo esponente del mandolino tra fine ‘800 e inizio ‘900, per arrivare a toccare alcuni dei nomi più celebri della musica mandolinistica contemporanea.

Il concerto segnerà inoltre la prima esecuzione assoluta di “La petite sirène”, commissione di un’opera scritta espressamente per questo recital dal compositore Vincent Beer-Demander, tra i più apprezzati del panorama internazionale contemporaneo per mandolino.

Accanto alla novità di Beer-Demander, docente al Conservatorio di Marsiglia e tra i principali promotori del repertorio moderno per strumenti a plettro, il programma comprenderà anche pagine di Raffaele Calace (1863–1934), virtuoso napoletano, liutaio e figura centrale del mandolinismo europeo tra XIX e XX secolo. Autore di oltre duecento composizioni e fondatore di una celebre liuteria tuttora attiva, Calace contribuì in modo decisivo a nobilitare il mandolino come strumento da concerto.

Rebecca Della Ragione, mandolinista giovanissima ma già affermata a livello nazionale e internazionale, frequenta il secondo anno del triennio al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

Allieva dei maestri Michele De Martino e Nunzio Reina, si è formata anche all’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra diretta da Carlo Aonzo e ha partecipato a masterclass con interpreti di fama internazionale come Avi Avital e Ugo Orlandi.

Nel 2021 ha suonato con la European Guitar and Mandolin Youth Orchestra di Marsiglia diretta da Vincent Beer-Demander e si è esibita come solista al Teatro San Carlo di Napoli.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali – tra cui il Premio Nazionale delle Arti 2024 – ha recentemente partecipato come tutor a un progetto Erasmus europeo dedicato all’innovazione nella pedagogia mandolinistica.

Con questo appuntamento, la Fondazione Monte di Pietà prosegue nel percorso di valorizzazione della musica come linguaggio in costante dialogo tra passato e presente, nel segno di un gran disìo che unisce memoria, desiderio e creazione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI PER IL

CARTELLONE 2025-2026

17 OTTOBRE 2025

REBECCA DELLA RAGIONE, mandolino

Musiche di: BEER-DEMANDER, CALACE, NAKANO

7 NOVEMBRE 2025

DUO PALLADIO, fisarmoniche

Musiche di: SATIE, SHOSTAKOVICH, ZOLOTARYOV

28 NOVEMBRE 2025

LAURA MONDIELLO, chitarra

Musiche di: BRITTEN, GUBAIDULINA

12 DICEMBRE 2025

ISOBEL CORDONE, violino – LEONARDO VACCARI, pianoforte

Musiche di BACEWICZ, RAVEL

26 DICEMBRE 2025

LIBERA CANTORIA PISANI, coro – PIERGIORGIO PICCOLI, voce recitante

Musiche di: PALESTRINA, SAEVARSSON

16 GENNAIO 2026

MARIA CLEMENTI, pianoforte

Musiche di: BACH, HENZE

30 GENNAIO 2026

MYSTICA ELECTRICA, musica elettronica

Composizioni di ALESSANDRO RAGAZZO

20 FEBBRAIO 2026

ORIZZONTE VOCALE, voci

Musiche di: ELGAR, GARDELLA, PALESTRINA

20 MARZO 2026

SOFIA SACCO, pianoforte

Musiche di: KURTÁG, SHOSTAKOVICH

10 APRILE 2026

ADUMMAtrio, clarinetti, pianoforte, violoncello

Musiche di FELDMAN, FERRARI, MARCUS

1 MAGGIO 2026

PAUL GALBRAITH, chitarra Brahms

Programma da definire

1, 2, 3 MAGGIO 2026

STEFANO GRONDONA

IV MASTERCLASS STRAORDINARIA DI CHITARRA

Il programma completo della stagione è disponibile su www.fondazionemontedipietadivicenza.it

LE SFUMATURE DEL MANDOLINO

Salvatore Della Vecchia (1986):

Onyricon

Antonio Riggieri (c. 1780):

La Fustemberg

Carlo Munier (1859 – 1911):

II Aria Variata

Laurent Fantauzzi (1872 – 1941):

Crépuscule Op. 82

Raffaele Calace (1863 – 1934):

V Preludio Op.74

XIV Preludio Op. 149

Jiro Nakano (1902 – 2000):

Fantasia n. 2 Op. 43

Carlo Domeniconi (1947):

Ost Ludium

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):

Giga, dalla Partita n. 2

Vincent Beer-Demander (1982)

La petite sirène

Prima esecuzione assoluta

Mandolinista giovanissima ma già affermata a livello nazionale e internazionale, la sorrentina Rebecca Della Ragione porta a Vicenza, in esclusiva per il Monte di Pietà, un excursus storico-musicale sull’arte del mandolino solista. Dagli autori storici dello strumento, quali il settecentesco Riggieri e Raffaele Calace, massimo esponente del mandolino tra fine ‘800 e inizi ‘900, si arriva ad alcuni tra gli esiti più significativi della musica mandolinistica contemporanea. Spicca, in collaborazione tra l’interprete e la Fondazione Monte di Pietà, la commissione di un’opera scritta espressamente per questo recital dal compositore francese Vincent Beer-Demander: “La petite sirène”, che Rebecca Della Ragione presenterà in prima esecuzione assoluta.

Rebecca Della Ragione è una mandolinista italiana di 20 anni attualmente frequentante il secondo anno del triennio presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” (Avellino).

Ha cominciato all’età di 9 anni col maestro Michele de Martino, continuando gli studi col maestro Nunzio Reina. La sua formazione si è estesa ulteriormente grazie ad esperienze di livello internazionale. Dall’età di 12 anni ha frequentato l’ Accademia internazionale di mandolino e chitarra con direzione artistica del maestro Carlo Aonzo. Nel 2021 ha fatto parte della Europen Guitar and Mandolin Youth Orchestra a Marsiglia, con direzione artistica del maestro Vincent Beer -Demander. Ha inoltre suonato al San Carlo e alle Officine San Carlo come solista accompagnata da orchestra. Ha partecipato nel 2021 e 2022 a Masterclass tenute dal concertista di fama internazionale Avi Avital, patrocinata dall’ Accademia Stauffer (Cremona). Nel 2019 e nel 2022 ha frequentato le Masterclass tenute dal maestro Ugo Orlandi.

Rebecca ha vinto concorsi nazionali ed internazionali:

Primo premio al Premio Nazionale delle Arti nel 2024

Terzo premio al concorso di Modena nel 2023

Primo premio al concorso nazionale di Campobasso nel 2019

Primo premio al concorso internazionale di Bergamo nel 2018, con in aggiunta il

premio speciale per la miglior interpretazione di un brano di Raffaele Calace

Primo premio al concorso di Cava de Tirreni nel 2017

A giugno 2025 si è concluso un progetto ERASMUS il cui scopo è il miglioramento della pedagogia mandolinistica, ed auspicabilmente di spunto per altri strumenti. Il suo ruolo è stato di tutor in collaborazione con Portogallo, Belgio e Marsiglia