Vicenza – Rapina e pestaggio a una giovane trans, aggressore in fuga

Martedì sera, poco prima di mezzanotte, una giovane ragazza trans è stata aggredita e rapinata in viale San Lazzaro, all’ingresso ovest di Vicenza, all’incrocio con via Rossini. Un uomo sconosciuto l’ha colpita con calci e pugni, poi le ha strappato il cellulare di mano mentre era al telefono, ed è fuggito a piedi. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

Alcuni residenti e passanti, allarmati dalle urla, hanno tentato inutilmente di fermare l’aggressore e hanno chiamato i soccorsi. Una pattuglia della polizia locale, già in zona per controlli serali contro la prostituzione, è intervenuta rapidamente. La vittima, visibilmente scossa, ha riportato lievi escoriazioni al braccio ma ha rifiutato assistenza medica e ha dichiarato di non voler sporgere denuncia.

L’aggressore, descritto come un uomo di carnagione scura e pantaloncini corti, è fuggito verso via Rossini. Durante la fuga avrebbe perso una scarpa sinistra Nike e un berretto nero con visiera, sequestrati dagli agenti per le indagini. Le forze dell’ordine hanno avviato ricerche estese con l’aiuto di altre pattuglie, ma finora senza esito. Due persone identificate nei pressi potrebbero fornire elementi utili all’indagine.