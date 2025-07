Vicenza – Quattro giovani si schiantano a bordo di un’Audi, due scappano: distrutte tre auto e un muro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto alle 3 di notte in via Dante, la strada che sale verso Monte Berico a Vicenza. Un’Audi con a bordo quattro giovani è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.

La vettura ha centrato in pieno un’auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata, che nell’urto ha a sua volta danneggiato altri due veicoli in sosta. La corsa si è poi conclusa contro il muro di cinta di un’abitazione, sfondato dall’impatto.

Secondo quanto raccontato dai residenti, svegliati dal forte boato, i quattro ragazzi sono scesi dall’auto subito dopo l’incidente. Due di loro si sarebbero allontanati a piedi prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del Suem 118.

Uno dei due giovani rimasti ha dichiarato agli agenti di essere stato lui alla guida. È stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le dichiarazioni rese.