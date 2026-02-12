Vicenza, previsto maltempo: Carnevale in centro rinviato di una settimana

“Circus. Carnevale in centro” previsto per sabato 14 febbraio è rinviato a sabato 21 febbraio per previsto maltempo

Dalle 15.30 alle 18.30 in piazza dei Signori

Saranno rinviati di una settimana, da sabato 14 febbraio a sabato 21 febbraio, causa previsioni meteo di maltempo, gli eventi previsti in piazza dei Signori per il Carnevale a Vicenza.

“Circus. Carnevale in centro” si terrà quindi sabato 21 febbraio dalle 15.30 alle 18.30: in piazza dei Signori festa di Carnevale per tutti e in particolare per i bambini a cui sono dedicate molte attività. Maghi, artisti di strada, truccabimbi, giochi di psicomotricità, trampolieri itineranti tra piazza dei Signori e le vie del centro: questi alcuni degli ingredienti che renderanno la città viva, colorata, frizzante, allegra.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vicenza con il Consorzio Vicenza è.