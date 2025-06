Vicenza, prende forma la ciclopedonale lungo il Bacchiglione: collegherà viale Margherita a piazza Matteotti (foto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che unirà viale Margherita a piazza Matteotti, correndo lungo l’argine del fiume Bacchiglione sul lato opposto rispetto a viale Giuriolo. Un’opera strategica per la mobilità sostenibile e per la valorizzazione paesaggistica della città.

Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, verificando l’avanzamento delle opere.

«È un intervento strategico per la ciclopedonalità urbana – ha dichiarato il sindaco Possamai – perché consente a pedoni e ciclisti di arrivare direttamente nel cuore del centro storico lungo un tratto inedito dell’argine del Bacchiglione. Quando sarà completata anche la pista di viale dello Stadio, avremo un unico asse ciclopedonale che, seguendo il corso del fiume, collegherà il parcheggio di via Bassano con piazza Matteotti».

Il nuovo tracciato misura 380 metri e partirà da piazza Matteotti, tra l’Ostello Olimpico e l’ex stazione delle corriere. Da lì, grazie a un nuovo ponte ciclopedonale in acciaio corten lungo circa 30 metri, si collegherà all’argine opposto (sinistra orografica del Bacchiglione), proseguendo fino al ponte di viale Margherita tramite una rampa che supererà il dislivello esistente, rendendo il percorso completamente accessibile.

L’opera si integra con la pista finanziata dal PNRR che, partendo dal ponte di viale Margherita, consentirà di raggiungere l’università, lo stadio e il parcheggio Bassano, dando così vita a un nuovo collegamento ciclopedonale tra centro e quartieri.

I lavori, iniziati a settembre 2023, hanno un valore complessivo di 875 mila euro, finanziati per 675 mila euro dal Bando Periferie nell’ambito degli Itinerari cicloturistici palladiani, e per 200 mila euro dal bilancio comunale 2023, destinati alle piste ciclabili.

«Dopo la messa in sicurezza dei percorsi pedonali – ha spiegato l’assessore Spiller – sono stati completati gli scavi per le spalle della passerella e le trivellazioni per i pali di sostegno. Parallelamente è iniziata la costruzione della rampa che collega il ponte di viale Margherita al nuovo percorso. I lavori stanno proseguendo anche lungo il tratto che arriva a via Nazario Sauro. In questi giorni si sta demolendo la vecchia rampa di accesso al ponte Piovene, che sarà sostituita con una nuova struttura in grado di connettere sia il ponte che la nuova pista ciclopedonale. Intanto la passerella in acciaio corten è in fase di costruzione in officina. L’obiettivo è completare l’intervento entro la fine dell’anno».