Vicenza – Quasi 500 multe per abbandono di rifiuti nel 2025. La gallery dell’orrore

Più controlli e più sanzioni grazie alle nuove telecamere fisse e ai controlli degli agenti in borghese. Continua l’impegno del Comune per prevenire e sanzionare i trasgressori che, incuranti delle regole, abbandonano o conferiscono in maniera scorretta i rifiuti. Lo dimostrano i dati relativi ai primi sei mesi dell’anno, presentati dalla polizia locale questa mattina al comando di via Soccorso Soccorsetto, alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato, del comandante della polizia locale Massimo Parolin e del commissario Leonardo Franzan: i numeri parlano infatti di un netto aumento delle sanzioni, dovuto in particolar modo alla presenza dei nuovi occhi elettronici, installati alla fine dello scorso anno, e ai numerosi controlli in borghese effettuati dagli agenti.

«Avevamo promesso tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti – le parole del sindaco Possamai – perché è uno dei fatti più degradanti e inqualificabili in una città, che peggiora la qualità urbana. In questa prima metà dell’anno abbiamo già sanzionato lo stesso numero di cittadini che erano stati sanzionati nell’intero 2024. È ovvio che preferiremmo non sanzionare nessuno: l’obiettivo di questa attività è infatti quella educativa, cioè quella di evitare che ci sia un abbandono in città. Voglio ringraziare la polizia locale perché i controlli sono fatti in tre modi: da un lato con le telecamere nelle autocivetta, poi con le telecamere fisse, ma anche con la presenza di agenti in borghese presso le isole ecologiche, proprio per evitare che ci siano conferimenti non autorizzati».

«I numeri che presentiamo oggi ci raccontano di un grande lavoro di squadra – spiega l’assessore Baldinato -, con un aumento degli agenti impegnati. L’amministrazione, Aim e la polizia locale lavorano infatti quotidianamente insieme per cercare di affrontare questo problema odioso. È un fenomeno che affrontiamo in vari modi, dalle autocivetta ai controlli in borghese, fino a questa nuova tipologia di controlli con la videosorveglianza fissa. Queste nuove telecamere sono 6 in tutta la città, che vengono periodicamente spostate a intervalli di 5 o 6 mesi, in base a delle valutazioni che vengono fatte sempre da Aim e dalla polizia locale. Si tratta di uno sforzo importante perché riteniamo che l’abbandono dei rifiuti sia un problema per la città, perché aumenta la percezione di degrado. Senza dimenticare che questo fenomeno pesa molto sulle tasche dei cittadini onesti: dobbiamo quindi affrontarlo in modo deciso ed è proprio quello che stiamo facendo». (continua)

Nei primi sei mesi del 2025 sono stati 487i verbali staccati, di cui 352 frutto di sanzioni arrivate grazie alla nuova videosorveglianza fissa, contro le 212 sanzioni complessive di tutto il 2024. Gli altri verbali relativi alla prima metà di quest’anno hanno visto 30 sanzioni con la videosorveglianza mobile, 93 sanzioni con i controlli in borghese e 12 sanzioni con i controlli in pattuglia. Sono stati 150 i giorni di controlli con le telecamere fisse, 52 i giorni di controlli in borghese e 12 i giorni di controlli in pattuglia.

L’ammontare delle sanzioni registrate nei sei mesi ammonta a 148.550 euro, di cui la fetta più consistente è relativa alle sanzioni emesse nei confronti di chi deposita o abbandona i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori, per 400 euro l’una per 300 sanzioni. Da sottolineare anche il numero di sanzioni emesse dai controlli in borghese che, su 93, vedono 57 di queste emesse per la mancata separazione dei rifiuti da parte dei trasgressori.

Le singole sanzioni ammontano a 100 euro per chi lascia in disordine l’area, 250 per chi non effettua la corretta separazione dei rifiuti, 300 per chi abbandona dei rifiuti ingombranti, 300 per chi lascia i rifiuti al di fuori degli appositi bidoni, e infine 450 euro per i non residenti a Vicenza che vengono a conferire i rifiuti nel territorio cittadino.

La maggioranza dei verbali sono stati fatti nelle zone del quartiere di Anconetta, con 179 verbali staccati, e nel quartiere di San Pio X con 125.