Vicenza – Piano asfaltature da 3,8 mln: ecco le vie che verranno risistemate. La piaga dei ripristini temporanei, il sindaco: “Ho chiesto massima attenzione”

È stato presentato questa mattina il piano delle asfaltature che, fino alla fine dell’anno, interesserà le strade comunali di Vicenza. Il ripristino del manto stradale riguarda 16,4 chilometri di strade comunali, per un totale di 94.400 metri quadrati di nuove pavimentazioni.

I lavori saranno svolti dal Comune di Vicenza, Viacqua e V-Reti; quest’ultimi, lavoreranno nell’ambito dell’adempimento al regolamento per l’esecuzione di scavi su strade comunali, che prevede il ripristino definitivo delle pavimentazioni a seguito di lavori di potenziamento, aggiornamento o estensione delle reti di sottoservizi. Il costo complessivo degli interventi sarà di circa 3.800.000 euro, di cui 2.200.000 finanziati dal Comune.

«Oggi presentiamo un piano delle asfaltature molto atteso – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, pronunciate oggi a Palazzo Trissino durante la presentazione del piano assieme all’assessore alla viabilità e ai lavori pubblici Cristiano Spiller, a Mattia Celotto di Viacqua e a Giacomo Bortolan di V-Reti -. Non riusciamo a intervenire ovunque, ma con questa modalità di coordinamento con Viacqua e V-Reti riusciamo a programmare bene i nostri interventi. Le strade comunali sono tante, ma più di 16 chilometri sono comunque una quota assolutamente rilevante: parliamo di un investimento da quasi 4 milioni che è frutto di questa attività di coordinamento e che non sarebbe mai possibile per la sola Amministrazione comunale. È importante ricordare poi la differenza tra ripristini temporanei e ripristini definitivi: i ripristini temporanei hanno bisogno di assestarsi, mentre quelli definitivi vengono svolti tra i 6 e i 12 mesi successivi all’intervento sui sottoservizi. Sulle strade dove si interviene sui sottoservizi, dunque, prima c’è un ripristino temporaneo e poi c’è quello definitivo e finale. Nelle scorse settimane ho chiesto formalmente con una lettera, a Viacqua, a V-Reti e a tutte le realtà che operano in città, di avere comunque la massima attenzione anche sui ripristini temporanei che, per quanto momentanei, vanno fatti con la massima attenzione».

«Questa previsione delle asfaltature nasce dalla sinergia tra Comune, Viacqua e V-Reti – le parole dell’assessore Spiller -. Si tratta di un corposo piano degli interventi di ripristino del manto stradale, che vede una stretta collaborazione tra i vari soggetti coinvolti e che ci permette di investire complessivamente quasi 4 milioni di euro. Attraverso questa sinergia potremo così evitare sovrapposizioni tra i cantieri, riducendo al minimo i disagi viabilistici per la cittadinanza. Questa previsione tiene conto anche degli interventi che non siamo riusciti a fare l’anno scorso e che sono stati quindi rinviati all’anno in corso».

Nei prossimi mesi le strade interessate da lavori curati dal Comune saranno Corso Santi Felice e Fortunato (185 metri), viale Battaglione Framarin (260 metri), ponte viale d’Alviano (70 metri), via fra Paolo Sarpi (110 metri), via Galilei (305 metri), viale della Tecnica (290 metri), strada del Tormeno (pista Ciclopedonale, 515 metri) via Legione Gallieno, via Ceccarini (110 metri), via Fogolino (tratto Velo-Muttoni, 95 metri), strada Marosticana (tratto Laghetto-Polegge, 80 metri), via dei Laghi (tratto finale verso via Lago Maggiore, 80 metri), viale Astichello (tratto Fiume-Ragazzi del ‘99, 80 metri), strada di Saviabona (415 metri), via Curtatone (170 metri), via Mentana (50 metri), via Palestro (115 metri), via Lago Fogliano (80 metri), viale Riviera Berica (tratto opificio-chiesetta Longara, 710 metri), viale dello Stadio (60 metri).

Quelle interessate dai lavori di Viacqua saranno invece via Falzarego (470 metri), contra’ Porta Nova (200 metri), piazzale Giusti (125 metri), contra’ Mure Porta Nova (175 metri), via Goldoni e via Ariosto (100 metri), via Bassano (120 metri), viale della Pace (100 metri), via Riello (100 metri), via Zaguri (50 metri).

Le strade interessate dai lavori di V-Reti, relativi ai sottoservizi del gas, saranno strada della Paglia (700 metri), strada Commenda (450 metri), strada Setteca’, dall’incrocio con strada Paradiso ai binari (75 metri), strada Setteca’, dal civico 432 ai binari (881 metri), strada Setteca’, dall’incrocio con Ca’ Balbi al civico 392 (60 metri), laterale strada Ca’ Balbi all’altezza del civico 490, strada Caveggiara (550 metri), stradella Stalli (160 metri), corso Santi Felice e Fortunato (130 metri), via Miani (90 metri), strada Maglio di Laghetto (80 metri), via Giorgione (190 metri), via Corbetta (un tratto di 160 metri e un altro tratto di 55), via Cimarosa (320 metri), via d’Acquisto (190 metri), strada Riviera Berica (fronte strada di Longara, 20 metri), strada Longara (da Riviera Berica a via Fontega, 1.170 metri), strada del Tormeno (185 metri), via Btg. Stelvio (300 metri), via cav. Vittorio Veneto (110 metri), strada di Bertesina (560 metri), laterali strada di Bertesina (150 metri), strada di Bertesinella (da strada Ca’ Balbi a strada Coltura Camisana, 210 metri), via Fabiani (140 metri), strada Biron di Sotto, stradella Sansigoli (165 metri), via Adige (80 metri), via Fratelli Bandiera (70 metri), viale Mazzini marciapiede (60 metri), strada di Setteca’ (100 metri), via Quadri (da via Oppi a Corso Padova, 450 metri), strada Sant’Antonino “vecchia” (260 metri).

Altri lavori di V-Reti, relativi invece ai sottoservizi dell’elettricità, riguarderanno strada Carpaneda (195 metri), cavalieri di Vittorio Veneto (260 metri), via Costantini (40 metri), via Lago del Matese (155 metri), via Natale del Grande (70 metri), via Pasi (65 metri), via Scarpa (70 metri), via d’Annunzio (75 metri), viale Trissino (240 metri), via Puccini (240 metri), viale Sant’Agostino (95 metri), piazza San Biagio (35 metri), via Lago d’Iseo (195 metri), via Filzi (30 metri), via Lago d’Orta (130 metri), strada Biron di Sopra (90 metri), strada Caperse (140 metri), via Morosini, Turcato, Dandolo, Scarcerle, Manare, dei Mille (910 metri), e via Giuseppe Capparozzo (20 metri).