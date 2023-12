VICENZA – Perdita ai piedi del cavalcavia dei Ferrovieri: traffico in tilt. Situazione risolta alle 11.30

***

Aggiornamento: alle ore 11.30 la perdita è stata risolta e riparata senza alcuna interruzione della fornitura idrica all’utenza. Si procederà ora al riempimento dello scavo e al successivo ripristino del manto stradale.

***

Vicenza: perdita segnalata tra Viale Verona e Via Ferreto de Ferreti.

Già programmata da Viacqua la sostituzione della rete di acquedotto

Disagi alla circolazione stamane in viale Verona ai piedi del cavalcavia di via Ferreto de Ferreti. Il Pronto Intervento di Viacqua è intervenuto questa mattina in Viale Verona per una perdita segnalata nei pressi del cavalcavia di Via Ferreto de Ferreti. I tecnici hanno già approntato le necessarie opere di scavo per intercettare il tratto di condotta danneggiato e procedere alla riparazione.

Il tratto di rete era già stato interessato solo poche settimane fa da un’altra rottura che aveva causato anche il cedimento di un tratto di carreggiata, poco distante da dove si sta intervenendo in queste ore. Nel programma di interventi definito da Viacqua è già inserita anche la complessiva sostituzione dell’intera rete di acquedotto di Viale Verona.

Nelle prossime ore saranno forniti ulteriori aggiornamenti.