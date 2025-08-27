CRONACA
27 Agosto 2025 - 15.20

Vicenza, paura sull’autobus: lite fra stranieri, interviene italiano con coltello che viene denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.10, due equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Vicenza sono intervenuti in Strada Padana verso Verona a seguito di una segnalazione di lite a bordo di un autobus.

L’autista ha raccontato agli agenti che sul mezzo era in corso un acceso diverbio tra quattro o cinque persone di origini straniere. Una volta saliti a bordo, i poliziotti hanno trovato un 34enne ghanese che stava discutendo animatamente con tre uomini nordafricani.

Vista la tensione e il numero di persone coinvolte, è stato richiesto il supporto di altre pattuglie. Nel frattempo, gli agenti hanno cercato di calmare i presenti e far scendere i soggetti dall’autobus. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe nata per futili motivi, ma durante l’alterco sarebbe intervenuto anche un 54enne italiano, estraneo ai fatti, che avrebbe estratto dalla tasca un coltello e lo avrebbe puntato contro uno dei contendenti.

L’uomo è stato immediatamente perquisito: negli indumenti nascondeva un coltello a serramanico e un coltello multiuso, entrambi sequestrati. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata.

